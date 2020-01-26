Власти Якутии планируют привлекать местных подрядчиков при строительстве моста через Лену

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Якутии при реализации проекта строительства автомобильного моста через реку Лена намерены привлекать лучших мировых экспертов, но при этом внимание будет уделяться и местным подрядчикам. Об этом сказал председатель правительства Якутии Владимир Солодов в прямом эфире на своей официальной странице в Instagram в воскресенье.

Консорциум группы "ВИС" и госкорпорации "Ростех" 17 января был признан победителем торгов на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

"Уверен, что местные [якутские] подрядчики в любом случае будут активно участвовать. Более того, ставка будет сделана на местных подрядчиков по очень многим направлениям, поскольку, безусловно, полностью "привозить" строителей со стороны - это нецелесообразно", - сказал Солодов.

Председатель правительства региона отметил, что проект автомобильного моста через реку Лена является уникальным, где в разработке принимают участие российские и зарубежные разработчики. "Такой проект ни разу не был реализован в мире, это первый по сложности проект. Поэтому в нем будут участвовать лучшие мировые эксперты. <...> Он потребует концентрации усилий не только [со стороны] российских инженеров", - добавил Солодов.

Протяженность самого мостового перехода составит 3,12 км, подъездных подходов к нему - 10,9 км. По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года, строительство моста должно начаться в четвертом квартале 2021 года. В паспорте объекта сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей. Капитальный грант из федерального и регионального бюджетов составит порядка 54,3 млрд рублей, заемные средства и вложения инвесторов - около 29,1 млрд рублей.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы.