Железноводск в 2019 году превысил плановый показатель по курортному сбору на 25%

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Плановый показатель по курортному сбору в Железноводске Ставропольского края в 2019 году превышен на 25%. Собрано почти 50 млн рублей, сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске продолжают перевыполнять план по курортному сбору. В ушедшем году ставропольский курорт собрал почти 50 млн рублей, перевыполнив плановые показатели на 25%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава города Евгений Моисеев выразил уверенность, что эта тенденция сохранится и в последующие годы, что даст дополнительные средства для реставрации курортной инфраструктуры. "В 2020 году на средства курортного сбора отремонтируют терренкуры, которые ведут от бальнеолечебниц к питьевым бюветам. При этом определено, что все терренкуры станут тематическими", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, общественный совет уже определил объекты, которые планируется отремонтировать и восстановить в 2021 году на средства курортного сбора за 2020 год. В частности, запланировано восстановление "Зеленого театра".

Закон о введении курортного сбора принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.