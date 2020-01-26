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Глава "Силовых машин" назвал недостаточным размер госсубсидии на разработку газовых турбин

Размер субсидии составляет 5 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Размер субсидии, выделяемой государством для разработки отечественной технологии газовых турбин средней и большой мощности в объеме 5 млрд рублей, при текущей стоимости проекта недостаточен. Об этом сообщил генеральный директор "Силовых машин" Тимур Липатов в интервью газете "Ведомости".

"Честно говоря, я считаю, что эта субсидия недостаточна. Проект стоит около 17 млрд рублей, субсидию мы можем получить - 5 млрд рублей. А хотели 7 млрд рублей, когда проект оценивался в 15 млрд рублей. Поэтому мы считаем, что дискуссия должна быть продолжена", - сказал он.

Ранее "Силовые машины" стали победителем повторного конкурса Минпромторга на получение субсидии на НИОКР для разработки газовых турбин большой мощности. Их заявка была единственной в этом конкурсе.

"Силовые машины" Алексея Мордашова занимаются разработкой отечественной газовой турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт. В настоящее время российские предприятия газовые турбины такой мощности не выпускают. Производством газовых турбин средней и большой мощности отечественные компании не занимаются, такое энергооборудование в России изготавливает только совместное предприятие (СП) Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), но его установка на теплоэлектростанции в рамках программы модернизации не проходит по требованиям локализации.

Сотрудничество с Siemens

"Силовые машины" владеют 35% в СП, Siemens - 65%. В настоящее время Siemens планирует заключить СПИК (специнвестконтракт, который позволит поставлять турбины СТГТ для реновации электростанций в рамках программы модернизации). "Силовые машины" высказывались против заключения СПИК с СТГТ.

Липатов в интервью "Ведомостям" также не исключил, что в случае недостижения консенсуса с Siemens по дальнейшей работе в рамках СП, "Силовые машины" могут выйти из него. "Мы как менеджмент можем только дать рекомендацию акционеру в отношении дальнейшего участия в СП. Поверьте, что есть далеко не один сценарий. И как минимум еще два мы планируем обсудить с нашим партнером. Если мы не придем к соглашению, то рекомендация менеджмента будет выходить из СП", - сказал глава "Силовых машин", отвечая на вопрос, готовы ли они выкупить долю Siemens в СТГТ.

Глава Siemens в России Александр Либеров в ноябре в интервью "Коммерсанту" сообщал, что позиция "Силовых машин" по специнвестконтракту по локализации газотурбинного оборудования в России позволила Siemens задуматься о выкупе доли своего партнера по СП. Либеров не исключил, что Siemens в 2021 году может воспользоваться правом "дуэли" (многоходовая процедура выкупа долей друг друга с повышением ставок и серьезными штрафными санкциями в случае неисполнения ее условий).

"До нас доходят слухи, что Siemens активно общается с кем-то о выкупе у нас доли в СП, но пока никто официально ни с одним предложением к нам не выходил", - добавил Липатов.

Завершение строительства ТЭС во Вьетнаме

Липатов сообщил также, что "Силовые машины" надеются на завершение строительства ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме, несмотря на сложности с проектом из-за санкций.

"Наша позиция такова, что, несмотря на сложности, мы хотели бы завершить этот проект, поскольку считаем, что эта замечательная наполовину построенная электростанция должна быть пущена. Попробуем в ближайшее время выйти на какие-то решения с вьетнамскими партнерами", - сказал он.

Контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 1,2 тыс. МВт заключен в декабре 2014 года вьетнамской компанией Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) и международным консорциумом "PM-PTS" в составе "Силовых машин" и Petrovietnam Technical Services Corporation (Вьетнам). Из-за санкций США в отношении "Силовых машин" у компании возникли сложности в реализации проекта.

"Исполнение проекта приостановилось, когда из-за санкций наш заказчик остановил все валютные платежи. Мы предложили продлить сроки строительства, изменить валюту платежа, частично компенсировать убыток по проекту. Но уже больше года вьетнамская сторона по каким-то причинам оставляет наши базовые вопросы без ответа. Мы и наши субподрядчики сколько могли, ждали, но в итоге были вынуждены обратиться в арбитраж", - сказал Липатов.

При этом он добавил, что "Силовые машины" в любой момент готовы вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить сотрудничество. "Или прийти к мирному соглашению о расторжении договора и переуступке вьетнамской стороне всех субподрядных контрактов", - сказал он.

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