Эксперт: снижение пошлины на вывоз леса поможет перейти на полную переработку

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Снижение экспортной пошлины на вывоз необработанного леса до 6,5% позволит предприятиям в Приморье за несколько лет перейти на полную переработку древесины. Такое мнение высказал ТАСС заместитель генерального директора "Приморсклеспрома" Виктор Медведь.

"Переработчики просят установить пошлину на вывоз круглого леса в 6,5%... Тем, кто еще не дошел до полной переработки, это даст время и деньги на то, чтобы перевооружиться и перейти на стопроцентную переработку за счет того, что они не будут платить такую большую таможенную пошлину", - сказал он, отметив, что этот процесс может занять пару лет.

Ранее правительство РФ приняло ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины, одним из них стало повышение пошлин на экспорт круглого леса. В 2018 году пошлина составляла 25%, в 2019 году - 40%, в 2020 году она составляет 60%, в 2021 году - 80%. Ассоциация "Дальэкспортлес" попросила премьер-министра Михаила Мишустина ввести мораторий на повышение экспортной пошлины на вывоз необработанного леса. В ассоциации уверены в необходимости установить для кругляка дальневосточных хвойных пород экспортную пошлину в 6,5%.

Компания "Приморсклеспром" - одна из ведущих и старейших компаний лесной отрасли Приморья. Она занимается заготовкой и переработкой древесины, производством пиломатериалов и строительством лесовозных дорог. Компания экспортирует лесопродукцию в Японию, Республику Корея и Китай и импортирует необходимые в производстве материалы, товары и технику.