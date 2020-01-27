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Utair не планирует замещать все не поставленные Boeing 737 MAX из-за высокой цены 737 NG

В российской компании заявили, что задержка ввода в эксплуатацию Boeing 737 MAX - серьезный фактор, который сдерживает развитие всей отрасли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в 2020 году не намерена замещать шесть не поставленных ей самолетов Boeing 737 MAX из-за высокой цены Boeing 737 NG, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В середине ноября 2019 года пресс-служба Utair сообщала, что авиакомпания в 2020 году возьмет в лизинг два самолета Boeing 737 NG в компоновке из 186 мест эконом-класса из-за переноса сроков поставки Boeing 737 MAX. Соответствующий контракт был заключен с лизинговой компанией Carlyle. Кроме того, Utair вела переговоры о приобретении еще двух самолетов данного типа в 2020 году.

"Частично замещаем отсутствие "Максов" (Boeing 737 MAX - прим. ТАСС) через ввод максимально новых вторичных Boeing 737 NG (два уже ввели, три NG придут в парк Utair до лета - прим. ТАСС). Но рыночная цена даже более возрастных NG высока из-за отсутствия "Максов", поэтому полностью замещать весь дефицит нерационально", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержка ввода в эксплуатацию Boeing 737 MAX - серьезный фактор, который сдерживает развитие всей отрасли. "Но безопасность важнее. В 2019 Utair планировала получить три "Макса", в 2020 - еще три", - уточнил представитель перевозчика.

Он отметил, что в конце 2019 и начале 2020 года Utair вывела из эксплуатации восемь самолетов 737-500, дорогих в эксплуатации. Их заменят Boeing 737 NG. "Это позволит снизить эксплуатационные издержки, а также на ряде маршрутов увеличить емкость и сохранить цены без изменений даже при колебаниях курса и росте цен на авиакеросин", - отметил собеседник.

В настоящее время в парке Utair находятся 10 самолетов Boeing 737 NG. До конца 2020 года компания должна была получить по контракту с производителем шесть новейших Boeing 737 MAX. Ранее вице-президент по управлению сетью и парком Utair Дмитрий Белоконь сообщал журналистам, что авиаперевозчик в рамках обновления флота планирует взять в лизинг самолеты Boeing 737 NG из-за задержек в поставках Boeing 737 MAX. Эксплуатация последних приостановлена по всему миру после двух авиакатастроф с участием этих самолетов.

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