Акции "Аэрофлота" на Мосбирже упали на 5%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи подешевели на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 109,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:10 мск цена ценных бумаг авиаперевозчика замедлили снижение и торговались на уровне 110,96 рубля за акцию, что на 3,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Акции компании дешевеют в отсутствие корпоративных новостей.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".