{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции "Аэрофлота" на Мосбирже упали на 5%

Акции компании дешевеют в отсутствие корпоративных новостей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи подешевели на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 109,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:10 мск цена ценных бумаг авиаперевозчика замедлили снижение и торговались на уровне 110,96 рубля за акцию, что на 3,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Акции компании дешевеют в отсутствие корпоративных новостей.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Ситуация с коронавирусом негативно повлияет на операторов чартеров на Хайнань
Чартерные программы на Хайнань есть у Tez Tour и Anex Tour, которые с 27 января приостановили отправку туристов на китайский курорт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС