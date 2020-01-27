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"Ъ": Минтранс и ВЭБ.РФ конкурируют за средства на развитие транспорта в регионах

Минтранс предлагает сосредоточиться на обновлении автобусного парка, ВЭБ.РФ и Минфин готовят проект комплексного развития городского транспорта

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. За средства на проект развития городского транспорта в регионах конкурируют Минтранс и ВЭБ.РФ, сообщает "Коммерсантъ".

В рамках федерального проекта по развитию городского пассажирского транспорта общего пользования Минтранс предлагает сосредоточится на автобусах, а именно обновить устаревший парк с приоритетом экологически чистых видов транспорта и оптимизировать маршрутную сеть. Проект охватит 100 городов РФ (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), а объем его инвестпрограммы составит порядка 300 млрд рублей (для замены 55 тыс. автобусов всех классов).

В то же время ВЭБ.РФ и Минфин готовят свой масштабный проект комплексного развития городского транспорта, согласно которому предлагают ввести госрегулирование тарифов, передачу перевозочного бизнеса крупным операторам и использование концессии для обновления электротранспорта. Планируется, что на него (на проект) направят средства ФНБ.

По мнению экспертов, ажиотаж вокруг модернизации систем городского транспорта связан с осознанием необходимости обновления парка при отсутствии у регионов соответствующих средств, пишет "Ъ".

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