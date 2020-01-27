{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил к 1 июня представить перечень дорожных проектов для финансирования из ФНБ

Помимо этого, к 15 апреля правительству предстоит разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование которых может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано для реализации положений послания главы государства Федеральному собранию.

"Представить в установленном порядке перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование которых может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе, включающий в себя проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог, соединяющих областные центры, автомобильных дорог, выходящих на федеральные автомобильные трассы, автодорожных обходов крупных городов", - говорится в документе.

Также глава государства поручил к 1 июля определить механизм ежегодной компенсации из федерального бюджета регионам, предоставившим налогоплательщикам инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных доходов в связи с предоставлением такого вычета. Правительство должно будет подготовить поправки в законодательство, устанавливающие допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих с использованием бюджетных средств венчурное финансирование организаций, реализующих высокорискованные технологические проекты.

К 15 апреля правительству предстоит разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в РФ, а также внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" изменения, предусматривающие разработку и внедрение отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики.

Кабмину также поручено обеспечить оказание гражданам бесплатного интернет-доступа к отечественным социально значимым интернет-сервисам, определив по согласованию с администрацией президента Российской Федерации перечень таких сервисов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
"Уральские авиалинии" прекращают летать на Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга
Перевозчик вернет пассажирам полную стоимость за билеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС