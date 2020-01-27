Путин поручил к 1 июня представить перечень дорожных проектов для финансирования из ФНБ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование которых может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано для реализации положений послания главы государства Федеральному собранию.

"Представить в установленном порядке перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование которых может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе, включающий в себя проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог, соединяющих областные центры, автомобильных дорог, выходящих на федеральные автомобильные трассы, автодорожных обходов крупных городов", - говорится в документе.

Также глава государства поручил к 1 июля определить механизм ежегодной компенсации из федерального бюджета регионам, предоставившим налогоплательщикам инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных доходов в связи с предоставлением такого вычета. Правительство должно будет подготовить поправки в законодательство, устанавливающие допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих с использованием бюджетных средств венчурное финансирование организаций, реализующих высокорискованные технологические проекты.

К 15 апреля правительству предстоит разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в РФ, а также внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" изменения, предусматривающие разработку и внедрение отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики.

Кабмину также поручено обеспечить оказание гражданам бесплатного интернет-доступа к отечественным социально значимым интернет-сервисам, определив по согласованию с администрацией президента Российской Федерации перечень таких сервисов.