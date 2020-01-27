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Приватбанк выставил на продажу резиденцию Брежнева в Днепре

Аукцион состоится 4 февраля 2020 года, стартовая цена здания около $4 млн

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Приватбанк выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса в Днепре (ранее Днепропетровск), в который входит здание, известное как резиденция генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом в понедельник сообщается в государственной системе электронных торгов арестованным имуществом "Сетам".

Согласно информации, аукцион состоится 4 февраля 2020 года. Стартовая цена - 97,946 млн гривен (примерно $4 млн). Площадь выставленной на торги недвижимости, которая расположена в центре Днепра, составляет 5575,5 кв. метров.

Одно из зданий комплекса местные жители прозвали "Дом областных вождей". В нем на протяжении многих лет жил советский деятель Леонид Брежнев. В здании также проживали другие партийные руководители областного уровня. К столетию Брежнева в 2006 году один из городских бизнесменов установил на здании мемориальную доску.

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