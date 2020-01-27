{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстандарт получил надзорные полномочия по техрегламентам о безопасности нефти и газа

При этом техрегламент по газу вступит в силу с 1 января 2022 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство наделило Росстандарт надзорными полномочиями за соблюдением требований техрегламентов Евразийского экономического союза о безопасности нефти и газа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Соответствующее постановление подписал 22 января премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, Росстандарт будет следить за исполнением положений техрегламентов ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" и "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию". При этом сам техрегламент по газу вступит в силу лишь с 1 января 2022 года.

Кроме того, ведомство будет контролировать соблюдение требований техрегламента об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, реализуемых не для нужд потребителей.

"Закрепление актом правительства России за Росстандартом полномочий по надзору за соответствием вышеуказанной продукции обязательным требованиям позволит ведомству более эффективно осуществлять планирование надзорных мероприятий. Это, в свою очередь, является важным элементом достижения цели по минимизации обращения опасной продукции на рынке, а также задачи по защите прав приобретателей продукции, добросовестных производителей и созданию благоприятных условий для развития предпринимательского климата", - отметили в Росстандарте.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что что пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить порядка 2,4 млн россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС