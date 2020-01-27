Росстандарт получил надзорные полномочия по техрегламентам о безопасности нефти и газа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство наделило Росстандарт надзорными полномочиями за соблюдением требований техрегламентов Евразийского экономического союза о безопасности нефти и газа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Соответствующее постановление подписал 22 января премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, Росстандарт будет следить за исполнением положений техрегламентов ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" и "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию". При этом сам техрегламент по газу вступит в силу лишь с 1 января 2022 года.

Кроме того, ведомство будет контролировать соблюдение требований техрегламента об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, реализуемых не для нужд потребителей.

"Закрепление актом правительства России за Росстандартом полномочий по надзору за соответствием вышеуказанной продукции обязательным требованиям позволит ведомству более эффективно осуществлять планирование надзорных мероприятий. Это, в свою очередь, является важным элементом достижения цели по минимизации обращения опасной продукции на рынке, а также задачи по защите прав приобретателей продукции, добросовестных производителей и созданию благоприятных условий для развития предпринимательского климата", - отметили в Росстандарте.