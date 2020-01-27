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Мишустин 31 января обсудит с премьерами стран ЕАЭС в Алма-Ате расчеты в нацвалютах

Приоритетное внимание на заседании будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 января посетит Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"В повестке дня встречи - актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), дальнейшего совершенствования его нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении. Приоритетное внимание на заседании будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков Союза.

"Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений", - отметили в кабмине.

Мишустин в рамках визита также примет участие в форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссия
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