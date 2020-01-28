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Счетная палата назвала неблагоприятными условия кредитования реального сектора экономики

В ведомстве также предложили проработать вопрос о совершенствовании законодательства о стратегическом планировании, в том числе конкретизировать полномочия Банка России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ считает неблагоприятными условия для кредитования реального сектора российской экономики в 2016-2019 годах. К такому выводу пришли эксперты ведомства, анализируя ход реализации Основных направлений развития финансового рынка РФ Банка России.

"За 2016-2018 годы имел место рост кредитования физических лиц, но кредиты нефинансовым организациям сократились в реальном выражении и по отношению к ВВП. Такая динамика говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, сложившихся в исследуемый период", - указано в документе Счетной палаты. Эксперты ведомства указывают, что, по данным Всемирного банка, в России внутренний кредит, предоставленный финансовым сектором, составлял в 2015 году 57,8 % ВВП и относительно сократился в 2018 году до 53,9 % ВВП. "В мире данный показатель увеличился со 132,8 % ВВП в 2015 году до 142,5 % ВВП в 2018 году", - сообщается в отчете.

В то же время, по данным Счетной палаты, расширение банковского кредитования экономики, прежде всего, нефинансовых организаций, является одним из наиболее значимых факторов для ускорения развития финансового сектора и увеличения его вклада в обеспечение экономического роста.

В Банке России отметили, что на динамику номинальных темпов роста банковского сектора, прежде всего корпоративного кредитования, существенное влияние оказало изменение курса рубля (-6 п. п. в 2016 году, -2 п. п. в 2017 году и +5 п. п. в 2018 году) и ряд других факторов.

"В результате в номинальном выражении в 2016 г. наблюдалось снижение объемов корпоративного кредитования, а в 2017 г. - практически нулевой их прирост. В 2018 г. в этом сегменте произошел рост кредитования (+10,5% в номинальном выражении).

Темп прироста корпоративного кредитования в 2019 году оставался достаточно низким (+4,4% за 11 месяцев 2019 года), что свидетельствует о невысоком спросе со стороны качественных заемщиков, в то время как снижать стандарты выдачи, чтобы кредитовать менее надежных заемщиков, банки не стремятся", - сообщил представитель пресс-службы регулятора, подчеркнув, что российские банки располагают достаточным запасом капитала и ликвидности для наращивания кредитования.

Полномочия Банка России

В отчете отмечается, что Счетная палата РФ предлагает проработать вопрос о совершенствовании действующего законодательства о стратегическом планировании, в том числе конкретизации полномочий Банка России как участника стратегического планирования на федеральном уровне.

"Целесообразно проработать вопрос о совершенствовании действующего законодательства о стратегическом планировании, в том числе о включении основных направлений в систему стратегического планирования развития финансового рынка, а также о конкретизации полномочий Банка России как участника стратегического планирования на федеральном уровне", - говорится в отчете.

Согласно действующему законодательству, сейчас наряду с президентом, Счетной палатой, Федеральным собранием ЦБ является участником стратегического планирования, но его полномочия не конкретизированы.

В отчете также отметаемся, что основные направления на период 2016-2018 годов и на период 2019-2021 годов были напрямую не связаны с поставленными в них целями и не характеризует их достижение. Быстрый рост объемов размещения облигаций, в том числе корпоративных, сделал данный сектор российского фондового рынка одним из важнейших источников привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор экономики.

"Чистый прирост задолженности нефинансовых организаций по облигациям за исследуемый период в 42 раза превысил аналогичный показатель банковского кредитования. В то же время данная форма привлечения финансовых ресурсов доступна не всем эмитентам", - говорится в отчете.

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