Новосибирские власти получат 20 млрд рублей до 2025 года на новый пассажирский транспорт

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области получат федеральные средства в размере 20 млрд рублей сроком на пять лет для обновления подвижного состава пассажирского транспорта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил во вторник министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на коллегии профильного министерства.

В Новосибирске в течение 2020-2025 годов планируется масштабное обновление общественного транспорта - будут приобретены 300 газомоторных автобусов, 124 троллейбуса и 50 трамваев, планируется модернизация 60 имеющихся трамваев. Кроме того, в 2020 году для Новосибирска планируется приобрести шесть трамваев за 140 млн рублей по совместной с правительством Белоруссии программе обновления общественного транспорта. Деньги будут выделены из областного бюджета.

"Федеральным центром выделено порядка 20 млрд [рублей] сроком на пять лет, по 4 млрд на каждый год, это обновление подвижного состава автобусов на компримированном газе, троллейбусы, трамваи и электробусы", - сказал Костылевский.

Федеральные средства будут выделены при условии, что 60% от стоимости транспортного средства предоставляется государственной транспортной лизинговой компании, которая в свою очередь передает перевозчику транспортное средство.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.