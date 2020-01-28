Глава Крыма предложил ввести уголовную ответственность за незаконную застройку

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Крыма разрабатывают предложения федеральным властям о введении уголовной ответственности для владельцев и директоров компаний за строительство без разрешительной документации. Об этом на встрече с депутатами Госдумы от региона в Симферополе во вторник заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Ситуация связана с тем, что количество этих объектов "зашкаливало". Мы разрабатываем предложения для внесения в федеральные органы власти об уголовной ответственности для владельцев и директоров компаний, которые без разрешительных документов ведут строительство", - сказал Аксенов.

Он также предложил предусмотреть возможность взыскания ущерба с руководителей компаний. "Уголовная ответственность плюс вопрос возмещения ущерба, если потрачена хоть одна копейка бюджетных денег. Ущерб должен компенсировать тот, кто начал строить, с уголовным привлечением. Местные органы власти имеют все рычаги для недопущения незаконной застройки на своих территориях. Однако часто не контролируют процесс", - добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что в курортных зонах Юга России остро стоит вопрос застройки побережья. При этом на участках, расположенных около моря, нередко появляются объекты, построенные с нарушениями или вовсе незаконно. Застройку прибрежных территорий уже ограничили в соседнем с Крымом Краснодарском крае.