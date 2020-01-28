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Кремль рассматривает предложения РСПП о санкциях бизнесу за валютные нарушения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что обращение рассматривается на экспертном уровне

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В Администрации президента РФ на экспертном уровне изучают предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), связанные с либерализацией уголовной ответственности бизнеса за валютные и налоговые нарушения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рассматривается на экспертном уровне", - сказал он в ответ на вопрос, получено ли в Кремле соответствующее обращение РСПП.

Как сообщила газета "Ведомости", в письме на имя главы Администрации президента РФ Антона Вайно предлагается предусмотреть в соответствующем законопроекте возможность освобождения от уголовной ответственности за нарушения, связанные с невозвратом валютной выручки по предварительному сговору, если такие претензии фигуранту дела предъявлены впервые, а ущерб возмещен. Также в РСПП попросили отказаться от использования абсолютных сумм при определении оснований для привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов. Кроме того, союз предлагает расширить перечень лиц, которые не будут нести ответственность в случае, если холдинг, в котором они работают или акциями которого владеют, был признан организованной преступной группой.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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