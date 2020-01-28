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Минкомсвязь не видит оснований для выделения дополнительного финансирования "АБВГДейки"

Замглавы ведомства Алексей Волин отметил, что вся помощь телеканалам и СМИ выделяется на конкурсной основе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минкомсвязь не видит оснований для выделения дополнительного финансирования передачи "АБВГДейка", о закрытии которой сообщил телеканал "ТВ Центр". Об этом журналистам заявил во вторник замглавы ведомства Алексей Волин.

"Нет, не считает [необходимым выделение дополнительного финансирования], - сказал он. - Хотел бы напомнить, что вся помощь телеканалам и СМИ выделяется на конкурсной основе. Условием участия в конкурсе является наличие передачи в телевизионном эфире. Давать деньги передаче, которой в телевизионном эфире нет, невозможно".

Пресс-служба телеканала "ТВ Центр" сообщила ранее ТАСС, что программа была закрыта не из-за проблем с финансами, а по причине закрытия контракта. При этом съемочная группа заявила, что речь идет именно о проблемах с финансированием.

Актеры также выразили надежду, что государство сможет выделить деньги на продолжение телепередачи, которая шла в эфире 45 лет.

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