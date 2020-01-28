Профильное агентство помогло привлечь в ДФО в 2019 году 983 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) помогло в 2019 году привлечь в регион инвестиции на сумму 983 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Благодаря АНО АПИ в ДФО привлечено 2153 млрд рублей, из которых 983 млрд рублей - за прошедший год. Агентство привлекает инвесторов в различные сегменты экономики: лесную промышленность, рыбопереработку, судостроение, освоение полезных ископаемых, здравоохранение, гостиничное дело. В этом году при содействии агентства на Дальний Востока придут федеральные строительные ретейловые компании", - сообщила пресс-служба.

При этом, по словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток помогают привлекать на Дальний Восток компании, которые раньше не рассматривали макрорегион для инвестирования, и дают возможности для модернизации предприятий и расширения производств.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры. На Дальнем Востоке создано 20 ТОР. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимами, в нее, помимо ряда муниципальных округов Приморья, вошли два района Хабаровского края, Корсаковский городской округ на Сахалине, порты Петропавловск-Камчатский, Певек.