{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Профильное агентство помогло привлечь в ДФО в 2019 году 983 млрд рублей инвестиций

Агентство привлекает инвесторов в лесную промышленность, рыбопереработку, судостроение, освоение полезных ископаемых, здравоохранение, а также гостиничное дело

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) помогло в 2019 году привлечь в регион инвестиции на сумму 983 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Благодаря АНО АПИ в ДФО привлечено 2153 млрд рублей, из которых 983 млрд рублей - за прошедший год. Агентство привлекает инвесторов в различные сегменты экономики: лесную промышленность, рыбопереработку, судостроение, освоение полезных ископаемых, здравоохранение, гостиничное дело. В этом году при содействии агентства на Дальний Востока придут федеральные строительные ретейловые компании", - сообщила пресс-служба.

При этом, по словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток помогают привлекать на Дальний Восток компании, которые раньше не рассматривали макрорегион для инвестирования, и дают возможности для модернизации предприятий и расширения производств.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры. На Дальнем Востоке создано 20 ТОР. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимами, в нее, помимо ряда муниципальных округов Приморья, вошли два района Хабаровского края, Корсаковский городской округ на Сахалине, порты Петропавловск-Камчатский, Певек.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Евразийская интеграция
Мишустин обсудил приоритеты в сфере евразийской интеграции
Участники совещания в правительстве РФ рассмотрели меры по ликвидации барьеров для "четырех свобод": движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС