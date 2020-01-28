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ЦБ не ожидает дальнейшей существенной девалютизации банковского сектора

При этом глава департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов заявил, что дальнейшего снижения валютизации ждать не стоит

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ЦБ не ожидает дальнейшей существенной девалютизации российской банковской системы, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Валютизация вкладов и активные операции снижается, что хорошо. Снижение небольшое за 2019 год, но если тренд продлить, то мы видим, что ситуация становится лучше и лучше. Дальнейшего какого-то снижения валютизации ждать, наверное, не стоит. Что касается активных операций - все-таки у нас есть экспортеры, которые занимают в валюте, и это нормально. [Снижения валютных операций] совсем до нуля не должно быть", - сказал Данилов.

По данным ЦБ, доля вкладов населения в иностранной валюте в 2019 году снизилась с 21,5% до 19,6% - этому способствовало укрепление рубля и резкое снижение ставок по валютным депозитам. Так, ставки по долгосрочным вкладам в долларах снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре.

Однако снижение ставок по рублевым вкладам и уменьшение их дифференциала с валютными может сдерживать дальнейшую девалютизацию депозитных операций, отмечается в материалах ЦБ.

В новость были внесены изменения (16:34 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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