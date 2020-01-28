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ЦБ обеспокоен увеличением банками сроков кредитов для обхода лимитов по долговой нагрузке

По оценке регулятора, доля потребкредитов сроком свыше трех лет приближается к 60%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банк России видит дополнительные риски в том, что банки увеличивают сроки потребкредитов для обхода ограничений по долговой нагрузке граждан, сообщается в материалах регулятора.

"Дополнительные риски мы видим в том, что банки увеличивают сроки по выдаваемым необеспеченным потребительским ссудам, чтобы снизить месячный платеж и, как следствие, показатель долговой нагрузки [заемщика]", - отмечается в материалах.

По оценке регулятора, доля потребкредитов сроком свыше трех лет приближается к 60%. "Эти факторы могут стать источниками роста кредитных рисков в будущем, особенно в ситуации экономического спада", - указывают в ЦБ.

Розничное кредитование

ЦБ зафиксировал существенное замедление темпов роста розничного кредитования в России по итогам 2019 года - до 18,6% против 22,8% в 2018 году.

"Годовые темпы прироста также свидетельствуют о существенном замедлении - с 22,8% за 2018 год до 18,6% за 2019 год, чему способствовало в том числе применение сдерживающих регулятивных мер в отношении необеспеченных потребительских ссуд", - отмечает ЦБ.

Тем не менее рост необеспеченного потребкредитования все еще выше роста номинальных денежных доходов населения, которые в III квартале 2019 года выросли лишь на 7,9% к аналогичному кварталу 2018 года. Это может говорить о росте долговой нагрузки россиян, подчеркивают в ЦБ.

Вместе с тем доля кредитов с просроченными более чем на 90 дней платежами даже снизилась - до 7,7% с 9,1% в начале 2019 года.

Валютное кредитование

Рост валютного кредитования корпоративного сектора российской экономики в декабре 2019 года составил 3,4%, рублевые кредиты сократились на 1%.

"Динамика корпоративного кредитования второй месяц подряд находилась в околонулевой зоне (+0,1%), причем рублевые кредиты в декабре сокращались (-1,0%) при существенном увеличении валютного кредитования (+3,4%)", - отмечается в документе.

Согласно материалам ЦБ, в целом за 2019 год прирост корпоративного кредитования составил 4,5% против 5,8% годом ранее. Такие результаты регулятор связывает со слабым спросом со стороны компаний, в том числе из-за более активного привлечения ими облигационных заимствований.

Борьба с закредитованностью

ЦБ не раз выражал обеспокоенность высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования в стране. В течение последних двух лет регулятор несколько раз ужесточал требования к банкам в этом сегменте, однако к ожидаемому замедлению кредитования это не приводило.

С октября 2019 года ЦБ обязал банки учитывать уровень долговой нагрузки заемщика при выдаче необеспеченных кредитов. В зависимости от этого показателя применяются надбавки к коэффициентам риска - чем больше надбавка, тем больше капитала необходимо резервировать банку при выдаче кредита, что делает такое кредитование менее выгодным.

Уже в январе этого года ЦБ отметил снижение доли кредитов, выданных наиболее закредитованным заемщикам.

Вклады

Приток вкладов населения в российских банках по итогам 2019 года составил 10,1%, существенно превысив результат 2018 года (+6,5%).

"Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов достиг 4%, при этом росли как рублевые (+4,6%), так и валютные вклады (+1,4%). Общий прирост вкладов в 2019 году составил +10,1%, что существенно выше показателя 2018 года (+6,5%)", - указывает регулятор.

В новость были внесены изменения (16:27 мск) — добавлена информация по тексту.

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