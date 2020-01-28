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Евразийская интеграция

Источники: глава РЭЦ Слепнев и министр ЕЭК по торговле Никишина поменяются местами

Очень важно, что эта связка сохранится, отметили собеседники ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Российского экспортного центра (РЭЦ, "дочка" госкорпорации "ВЭБ.РФ") может уйти в отставку, его пост может занять министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. Об этом ТАСС сообщили два источника, знакомых с кадровыми решениями.

"Привлечение в команду РЭЦ и шире - всего ВЭБ.РФ - такого тяжеловеса, как Никишина, - оптимальный шаг", - уверен один из источников.

По его словам, на посту министра Евразийской комиссии Никишиной удалось заключить ряд международных торговых сделок, в том числе в Китае, Сингапуре и Иране, тем самым облегчив доступ российским экспортерам на эти рынки. "Теперь Никишиной предстоит помочь российским предпринимателям осваивать новые рынки - от их выбора до разработки конкурентоспособного товара, от создания и отладки современной товаропроводящей инфраструктуры до помощи в поиске контрагента и заключении конкретной сделки. На всех этих направлениях РЭЦ может и должен "подставлять плечо" нашим экспортерам", - пояснил источник.

По данным источников, Слепнев, в свою очередь, может занять пост Никишиной в ЕЭК. "Очень важно, что связка Слепнев - Никишина сохранится: он продолжит заниматься системной ликвидацией торговых барьеров на внешних рынках для производителей из ЕАЭС, а она будет помогать с освоением рынков конкретным предпринимателям", - считает собеседник ТАСС.

"Так все и происходит. Вероятность очень высокая", - подтвердил информацию второй источник. По его данным, назначение Слепнева на пост министра торговли в ЕЭК позволит усилить российские позиции в комиссии. Эту должность Слепнев уже занимал в 2012-2016 годах. Сейчас в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) проходит ряд изменений, кроме того, между двумя ключевыми членами, Россией и Белоруссией, идут непростые переговоры о путях дальнейшей экономической интеграции.

В пресс-службе ВЭБ.РФ ТАСС сообщили, что не комментируют эту информацию. Представитель РЭЦ также отказался от комментариев.

Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ создан в структуре ВЭБ.РФ. В группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР") и АО "Росэксимбанк".

Теги
РоссияЕвразийский экономический союзСлепнев, Андрей Александрович
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