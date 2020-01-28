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Немецкая компания построит под Липецком завод по выпуску средств защиты растений

Часть продукции будут также поставлять на экспорт

ТАСС, 28 января. Немецкая компания Bayer станет резидентом особой экономической зоны "Липецк" и построит завод в Елецком районе для выпуска средств защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, сообщила в четверг журналистам пресс-служба администрации Липецкой области.

"Компания Bayer станет резидентом Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", она планирует строительство завода по производству средств защиты растений. Завод ориентирован в основном на российский рынок, но часть продукции будет поставляться на экспорт, включая страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

По данным компании Bayer, власти Липецкой области одобрили ее заявку на получение статуса резидента ОЭЗ "Липецк". Как пояснил ТАСС пресс-секретарь губернатора Липецкой области Михаил Шаршаков, в настоящее время компания не разглашает данные о сроке начала строительства завода.

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer основана в 1863 году, ее штаб-квартира находится в Леверкузене. В настоящее время компания работает в нескольких направлениях, в частности, предлагает рецептурные препараты для кардиологии, онкологии, гематологии, офтальмологии и других направлений здравоохранения, а также семена, химические и биологические средства защиты, продукцию несельскохозяйственного назначения для борьбы с вредителями.

По данным Bayer, завод в ОЭЗ "Липецк" станет ее вторым проектом в России в производстве средств защиты растений от вредителей, первый реализован в 2003 году с Кирово-Чепецким заводом "Агрохимикат".

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает 64 компании-резидента из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. Резиденты построили 23 завода, вложив порядка 63 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций более 197 млрд рублей, создано почти 4,3 тыс. рабочих мест. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.

Теги
РоссияЛипецкая область
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