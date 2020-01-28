Пассажиропоток вокзалов Минераловодского региона вырос на 6% в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. "Северо-Кавказская железная дорога" (СКЖД) отправила с крупных вокзальных комплексов Минераловодского региона в 2019 году более 4,1 млн пассажиров, что на 6% больше, чем в 2018 году, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника "Северо-Кавказской железной дороги" по Минераловодскому территориальному управлению Дмитрий Лукьяненков.

"В 2019 году с крупных вокзалов Минераловодского региона отправлено более 4,1 млн пассажиров. Это на 6% больше, чем в 2018 году. При этом в дальнем сообщении отправлено более 1,7 млн человек (рост на 4%), а в пригородном - свыше 2,4 млн пассажиров (рост на 8%)", - сказал он.

По словам Лукьяненкова, наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров пришлась на вокзалы Ессентуков (798 тыс.), Пятигорска (781 тыс.), Кисловодска (768 тыс.), Минеральных Вод (593 тыс.), Невинномысска (235 тыс.), Владикавказа (175 тыс.) и Прохладной (117 тыс.).

"В этом году запланированы работы по созданию доступной среды для маломобильных групп населения на вокзалах Ессентуки, Кисловодск, Минеральные Воды и Пятигорск. Здесь планируется установка подъемного оборудования, замена плитки, адаптация мест обслуживания и ожидания. На станции Минутка планируется возведение вокзала модульного типа, рассчитанного на 75 пассажиров. Уже утверждены основные проектные решения, и в ближайшее время начнутся проектно-изыскательные работы", - добавил замначальника СКЖД.

Он отметил, что в 2020 году также запланирован ремонт платформ на остановочных пунктах Нартан, 9 км (участка Прохладная - Владикавказ), 1832 км и 1813 км, а также капитальный ремонт платформ на остановочном пункте Водораздел и станции Зольский.

По информации Лукьяненкова, в 2019 году на станции Лермонтовский для маломобильных пассажиров был установлен лестничный подъемник, а на станции Овечка - тактильные указатели. Отремонтировано здание пассажирского павильона на станции Белый Уголь. В преддверии открытия движения на участке Бештау - Железноводск выполнен ремонт пассажирской платформы на вокзале Железноводска. Здесь также были установлены тактильные указатели и обустроен пандус для маломобильных пассажиров.

О Минераловодском регионе СКЖД

Минераловодский регион "Северо-Кавказской железной дороги" расположен на территории шести субъектов РФ - Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетия. Эксплуатационная длина пути в границах региона составляет 1215 км.

В состав Минераловодского территориального управления входят эксплуатационное локомотивное депо Минеральные Воды, эксплуатационное вагонное депо Минеральные Воды и моторвагонное депо Минеральные Воды.