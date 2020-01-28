Институт развития ДФО привлек почти 8 тыс. сотрудников для местных предприятий в 2019 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК ДВ) помогло трудоустроиться на предприятиях Дальнего Востока почти 8 тыс. человек в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

Вопрос повышения привлекательности регионов ДФО для населения, миграционного оттока населения - одна из приоритетных задач на Дальнем Востоке, для этого в макрорегионе разработаны и применяются меры социальной и экономической поддержки.

"В минувшем году при участии Агентства на дальневосточные предприятия было трудоустроено 7,9 тыс. человек", - приводит пресс-служба министерства слова главы Агентства Сергея Ховрата.

По его словам, треть от общего количества трудоустроенных - сотрудники предприятий рыбодобывающей отрасли, 28% и 17% трудоустроенных приходится на долю горнодобывающих и машиностроительных компаний соответственно. Также Агентство нашло сотрудников для работодателей транспортной, сельскохозяйственной, лесной и строительной отраслей.

"В 2020 году планируется внедрить новые инструменты автоматизированного подбора - роботизированный обзвон, видеоинтервью, смс-рассылку. Агентство продолжит обеспечивать сопровождение двух востребованных мер государственной поддержки, доступных для граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, создать бизнес и жить на Дальнем Востоке - "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар", - сообщили в Минвостокразвития. Кроме того, Агентство распространит свою деятельность по обеспечению кадров на Арктику.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создано в 2015 году как один из институтов развития макрорегиона. Организация находится под управлением Минвостокразвития и обеспечивает предприятия Дальневосточного федерального округа - резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и инвестиционные проекты - квалифицированными кадрами.