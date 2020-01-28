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Госпредприятия Ингушетии в 2020 году начнут выращивать овощи открытого грунта

Вся производимая продукция будет продаваться внутри региона и по низким ценам

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Минсельхоз Ингушетии намерен весной 2020 года впервые начать выращивать овощи и бахчевые открытого грунта в сельскохозяйственных госпредприятиях и построить в районах республики магазины для их продажи по низким ценам, сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства региона Магомед Гагиев.

"Мы намерены в этом году сделать упор на развитие овощеводства. Крупнейший в регионе агрохолдинг "Сунжа", который сейчас работает на площади в 10 га, до конца этого года откроет вторую очередь на 20 га. Также мы впервые выделим в сельскохозяйственных госпредприятиях участки для выращивания овощей в открытом грунте. Весной мы приступим к подготовке земли и посадке овощей и бахчевых, это <...> огурцы, помидоры, капуста, морковь и свекла", - сказал Гагиев, уточнив, что вся производимая продукция будет продаваться внутри региона и по низким ценам.

"Наша продукция будет отличаться качеством, поскольку мы будем выращивать овощи и бахчевые без применения химикатов. Реализовывать урожай будем в нашем регионе, планируем построить небольшие магазины в районах республики, куда и будет поставляться и реализовываться продукция ГУПов по ценам ниже рыночных", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что выращивание собственных овощей и их продажа позволит создать новые рабочие места в регионе.

В Ингушетии в промышленных масштабах овощи производит единственное предприятие - агрокомплекс "Сунжа". Как сообщил ТАСС гендиректор предприятия, в 2019 году в агрокомплексе было собрано более 3,5 тыс. тонн томатов и около 3 тыс. тонн кабачков. В будущем предприятие намерено также выращивать огурцы, болгарский перец, баклажаны и зелень.

В конце мая 2019 года в Ингушетии была запущена первая очередь агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В начале мая был собран первый урожай томатов объемом более 200 кг. Запустить вторую очередь агрокомплекса площадью 20 га планируется в 2020 году, а до конца 2021 года - третью на 40 га.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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