РЖД рассмотрят иные механизмы продажи акций GEFCO, помимо проведения IPO

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" продолжают следить за рыночной конъюнктурой, чтобы выбрать оптимальный момент для снижения своей доли участия в компании GEFCO, холдинг рассмотрит другие варианты продажи акций, помимо IPO. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

"Мы продолжаем крайне тщательно мониторить ситуацию, которая есть. GEFCO показывает очень стабильные и хорошие результаты по своему развитию, причем в данной ситуации это даже формат органического роста. <…> Планируем продолжать искать окна для продажи нашего пакета. <…> Может быть, мы попросим нашего акционера дать нам большую свободу действий в части выбора способа реализации пакета. Да, мы выходили на IPO, но у нас была цель сократить наш пакет ниже 50%, но сохранить его более 40%. Пока мы говорим именно об этих рамках, но способ продажи, возможно, будет уточнен. Если появится какая-то интересная история, связанная с синдикатом или с прямой сделкой, то, наверно, тоже есть смысл рассматривать", - сказал замглавы холдинга.

Старков подчеркнул, что РЖД от идеи IPO тем не менее пока не отказывались. В марте правительство РФ разрешило РЖД продать акции группы в рамках IPO. Речь шла о продаже не менее 25% плюс одна акция, но не более 35% минус одна акция логистической компании. РЖД в 2012 году купили 75% акций GEFCO у PSA Peugeot-Citroen за €800 млн. PSA остается владельцем 25%.

"С точки зрения французского корпоративного законодательства, владение пакетом более 40% обеспечит корпоративный контроль за обществом. <…> По французскому законодательству, владея пакетом в 40 и более процентов, мы имеем возможность сохранить большинство своих представителей в совете директоров общества", - добавил он.

В июне председатель правления GEFCO Люк Надаль в интервью ТАСС пояснил, что автомобильный рынок на данный момент находится на пике, поэтому инвесторы не считают настоящее время оптимальным для покупки акций компании. Группа в свою очередь проделала всю необходимую работу для того, чтобы при благоприятных рыночных условиях выйти на IPO.

Международный логистический оператор GEFCO присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot-Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.