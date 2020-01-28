РЖД считают необходимым выйти из совета директоров "Трансконтейнера"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" считают, что представителям холдинга стоит выйти из совета директоров "Трансконтейнера", контрольный пакет акций которого теперь принадлежит группе компаний "Дело" Сергея Шишкарева. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

"Мы обсуждали такой вопрос. Полагаем, что для сохранения полной независимости в отношении всех участников рынка контейнерных перевозок в настоящий момент в участии представителей РЖД нет необходимости. Мы высказали эту позицию руководству группы "Дело", - сказал он.

Группа "Дело" приобрела пакет в 50% плюс две акции "Трансконтейнера" на аукционе в конце ноября 2019 года, сумма сделки составила 60,3 млрд рублей при стартовой цене актива в 36,2 млрд рублей.

Внеочередное собрание акционеров "Трансконтейнера" пройдет 26 марта, на нем будет принято решение о новом составе совета директоров компании.

Шишкарев ранее говорил журналистам, что заинтересован в том, чтобы представители РЖД остались в совете директоров "Трансконтейнера".

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. В настоящее время 50% плюс две акции компании принадлежат группе "Дело", банк ВТБ распоряжается 24,8% акций, во владении "Енисей Капитала" - 25,1%, оставшаяся часть находится в руках стороннего инвестора.