ФНС продолжит внедрять современные технологии в налоговое администрирование

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба России продолжит выстраивать новую стратегию взаимодействиями с налогоплательщиками, в частности с бизнесом, внедрять современные технологии в налоговое администрирование, заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров на очередном заседании Общественного совета при службе, сообщает пресс-служба ФНС.

"Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты", - отметил Егоров.

Один из примеров такого взаимодействия - налоговый режим для самозанятых. Учет и расчет налогов ведут налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное взаимодействие через приложение. В перспективе, аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения, добавил глава ФНС России.

Служба уже делает шаги в эту сторону. С 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Нововведение не только снизит нагрузку на бизнес, но и позволит сэкономить ресурсы налоговых органов, так как исчезнет необходимость в ежегодной камеральной проверке почти 1 млн деклараций.

Еще один проект по сокращению отчетности и административной нагрузки на бизнес - это Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), который запущен с 1 января 2020 года. Если до сих пор компании сдавали бухгалтерскую отчетность как в налоговые инспекции, так и в органы статистики, то теперь только в налоговую. ФНС России сама передаст сведения в Росстат. Кроме того, размещенную в ГИР БО отчетность у организации не вправе повторно истребовать другие государственные органы.

По словам заместителя руководителя ФНС России Дмитрия Вольвача, в январе органы ФНС РФ приняли более 120 тыс. экземпляров отчетности, в мае ресурс станет публичным. "Отчетность сдается в электронном виде, сроки те же - не позднее трех месяцев по окончании налогового периода. Замечу, что 90% налогоплательщиков сдают отчетность через ТКС, поэтому для них ничего не изменится. Для малого и среднего бизнеса 2020 год предусмотрен как переходный период, когда они еще могут сдавать отчетность на бумаге", - сообщил он.