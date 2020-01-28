Никитин предложил законодательно закрепить право нижегородцев на распределение бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил законодательно закрепить право жителей региона голосовать за распределение бюджета. Соответствующие поправки предполагается внести в Устав Нижегородской области, сообщил журналистам глава региона.

"Президент РФ в послании Федеральному Собранию подчеркнул, что сильную, благополучную, современную страну мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, и потому считаю необходимым закрепить в уставе региона гарантии по обеспечению финансирования проектов инициативного бюджетирования в региональном бюджете", - сказал Никитин. Он отметил, что, голосуя за тот или иной проект, жители должны быть уверены, что их воля будет выполнена.

Губернатор уточнил, что в 2019 году в Нижегородской области стартовали два общественных проекта "Вам решать" и Golosza, в рамках которых более 380 тыс. жителей принимали участие в распределении бюджетных средств и влияли на конкретные решения властей, направленные на улучшение общественных пространств.

"Это яркий показатель готовности людей брать на себя ответственность за распределение бюджетных средств. Вскоре жители уже увидят результаты своего выбора в виде реализованных проектов. Сейчас очень важно поддержать это направление", - отметил Никитин.

Ранее Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) включило нижегородский проект "Вам решать" в число практик устойчивого развития.