Девять сельхозпредприятий Ставрополья впервые начали экспорт продукции

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции впервые начали девять предприятий Ставропольского края, общее число экспортеров региона по итогам 2019 года составило 204 компании. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе краевого Министерства сельского хозяйства.

"В 2019 году базу ставропольских экспортеров пополнили девять организаций. В настоящее время на территории Ставропольского края зарегистрировано 204 экспортных предприятия. Из них экспортеров зерновой продукции - 46, мясной и молочной - 12, масложировой отрасли - lft, пищевой и перерабатывающей промышленности - 54 и прочей продукции - 90", - говорится в сообщении.

По данным министерства, новые экспортеры края начали поставки картофеля в Иран и Азербайджан, фуражного ячменя, фуражной кукурузы и ягнятины в Иран, зерновую продукцию поставляют в Турцию и Азербайджан, в Абхазию начали поставки свекольного сахара, а в Китай - цветочного меда.

"Появление новых экспортеров - результат успешной и эффективной работы Министерства сельского хозяйства Ставропольского края по привлечению предприятий на зарубежные рынки. Мы постоянно проводим информационно-разъяснительные беседы с производителями, а также осуществляем поиск новых партнеров для дальнейшей работы", - приводится в сообщении комментарий замминистра Дениса Полюбина.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что по итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг 355,7 млн долларов, что является историческим максимумом для региона. Согласно задачам национального проекта, до 2024 года регион должен в четыре раза нарастить экспорт сельхозпродукции.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.