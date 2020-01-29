Совет директоров Renault назначил Луку де Мео новым гендиректором компании

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Совет директоров компании Renault принял решение назначить новым генеральным директором французской автомобилестроительной корпорации Луку де Мео, ранее возглавлявшего испанскую Seat. Об этом говорится в сообщении Renault, опубликованном во вторник на сайте компании.

"Совет директоров, собравшийся сегодня, принял решение назначить с 1 июля 2020 года генеральным директором Renault Луку де Мео", - указывается в заявлении. "Совет директоров считает, что он сочетает в себе все качества, которые будут способствовать развитию группы Renault во всех аспектах", - отмечается в заявлении. Заместителем гендиректора Renault стала Клотильда Дельбо, которая после отставки Тьерри Боллоре в октябре 2019 года временно исполняла функции директора компании.

Назначение де Мео приветствовал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Это отличная новость. С этим назначением и новой командой в Nissan в конце года, а также с учетом новых проектов Renault, Nissan и Mitsubishi альянс теперь работает в логике победы", - сказал глава французского Минфина.

Как отмечала ранее газета Le Monde, смена руководства компании стала продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона. Имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, Гон был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

В конце 2019 года Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. В ходе состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него.