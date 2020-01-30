Более 20 тыс. студентов посетили лекции Сбербанка об управлении личными финансами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 20 тыс. российских студентов посетили серию лекций по управлению личными финансами, которые провели 22-30 января 2020 года топ-менеджеры Сбербанка. В акции, приуроченной к Татьяниному дню, приняли участие более 170 вузов из всех регионов России, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Свыше 20 тыс. студентов из более чем 170 вузов страны посетили лекции Сбербанка, посвященные стратегиям управления личными финансами. Образовательные мероприятия проходили с 22 по 30 января и были приурочены к Дню студента, который отмечается 25 января", - говорится в сообщении.

Перед студентами выступали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, управляющие головными отделениями и руководители территориальных банков Сбербанка. Слушателями стали, в частности, учащиеся РАНХиГС, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. Павлова, Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Ведяхин рассказал корреспонденту ТАСС о лайфхаках, которыми делились со студентами топ-менеджеры Сбербанка, и о возможных финансовых ошибках, о которых молодых людей постарались предупредить.

"Нет времени" и другие отговорки

Как не потерять заработанные деньги и как их приумножить - это главное, что пытались донести до студентов эксперты, подчеркивает Ведяхин.

Говоря о том, как не потерять свои средства, лекторы называли типичные отговорки тех, кому лень заниматься финансовым планированием: на это нет времени, это бессмысленно (т. к. денег слишком мало), "я и так знаю, куда уходят деньги", это рутина, в этом трудно разобраться. Кроме того, людям не хочется себя ограничивать.

Студентам разъясняли, что финансовое планирование - это не только экономия. "Кто-то живет одним днем и тратит то, что имеет, бездумно берет кредиты, если не хватает денег, залезает в долги. У каждого из нас есть много желаний, разных "хочу", - пояснил Ведяхин. - Нужно отдавать себе отчет, что все реализовать невозможно, но основные желания можно превратить в цели, у которых есть стоимость и срок".

Он призывает пользоваться мобильными банковскими онлайн-приложениями, которые предоставляют сервисы, позволяющие формировать личный бюджет. Причем расчет (с разбиением на категории расходов) делается автоматически - при наличии такого инструмента ссылки на отсутствие времени или чрезмерную сложность становятся неактуальными.

Кроме того, при использовании мобильных онлайн-приложений быстро становится очевидным, что без специального учета человек на самом деле не знает, куда уходят его деньги.

Почему люди спешат расстаться с деньгами

Если человек финансово безграмотен, то даже если ему повезет, и в его распоряжении окажется крупная сумма денег, он не сможет этим воспользоваться, предупреждают эксперты. Деньги будут, как говорят в таких случаях, "жечь карман", и в итоге велик риск их потерять.

На лекциях задавался вопрос: "Как вы распорядитесь крупной суммой денег?". Студентам предлагали подумать, что делать с 1 млн рублей либо другой суммой, которую они считают крупной. Ведяхин называет типичные ответы на этот вопрос, выдающие финансовую безграмотность: затыкание финансовых дыр (кредиты, долги), желание потратить сразу всю сумму сразу (куплю машину).

"Если у человека есть финансовый план и определены цели, сроки, то ему понятно, куда и в каких долях вложить неожиданно появившуюся крупную сумму денег. Если плана нет, то деньги начинают "жечь карман", человек пытается побыстрее от них избавиться и выгоднее вложить, попадая в руки мошенников", - предупреждает эксперт.

Финансовый план подразумевает ведение своего (или семейного) бюджета, учет доходов и расходов, составление список приоритетов, и в итоге человек получает возможность отделить свои базовые потребности от импульсивных желаний, говорит Ведяхин.

Сэкономить на кофе и купить квартиру

Эксперты поделились со студентами еще одним знанием: помимо риска потерять заработанные деньги, экономически подкованные люди выделяют так называемый риск неинвестирования.

"Деньги просто лежат в кошельке или на карте и расходуются на необязательные вещи, - поясняет Ведяхин. - А между тем простые расчеты показывают, что отказавшись в день всего от одной чашки кофе и грамотно инвестируя сэкономленные средства, через 30 лет можно приобрести квартиру".

Другой пример, который приводили лекторы, связан с историей шведского бездомного Курта Дегермана, собиравшего пустые банки и бутылки. Часть заработанных таким образом денег он инвестировал в местные компании и заработал к концу жизни $1,4 млн.

Не призывая студентов к бродячему образу жизни, лекторы обращали внимание и на более привлекательные стратегии. Студентам подробно рассказывали о ETF-фондах, учитывающих биржевые индексы большого количества компаний и исключающие зависимость от отдельно взятой компании.

"Акция фонда - это небольшая пропорциональная доля всего, что есть в фонде. Акцию фонда можно сравнить с порцией салата. Для приготовления одной тарелки "Цезаря" не нужна целая курица, но нам бы пришлось ее купить, если бы мы захотели готовить сами. Заказывая салат в кафе, мы получаем все ингредиенты блюда без необходимости покупать их в больших количествах", - пояснил Ведяхин.

Слушателям предлагались и такие более известные стратегии, как вложения в акции и облигации, депозиты. При этом топ-менеджеры Сбербанка не советовали часто менять стратегию и бросаться от одного инструмента к другому, избегать следовать сиюминутным желаниям и эмоциям.

Выбор стратегии и риски

Топ-менеджеры Сбербанка посчитали необходимым отдельно остановиться на ошибках инвестирования. Это не только знаменитый совет "не держать яйца в одной корзине", но и разъяснение ошибочности "стратегии" слепого следования за другими, желания заработать много и сразу (как у последователей "МММ"), разбор распространенных заблуждений, как в случае с дешевыми акциями, которые якобы должны расти с большей вероятностью, чем дорогие.

Кроме того, аудиторию нередко ставил в тупик вопрос о "сложных процентах": сколько будет на счету через 30 лет, если положить 1 тыс. рублей под 15% годовых (на самом деле 110 млн рублей). Эксперты пытались донести до слушателей понимание того, что доходность таких инвестиций растет по экспоненте и не стоит ждать сильного роста доходов через год или пять лет, но с какого-то момента рост будет взрывным.

Студентам также демонстрировался график доходности финансовых инструментов: от наименее выгодных депозитов и облигаций до акций и сложных финансовых инструментов, приносящих больший доход. Промежуточное положение заняли ETF-фонды и смешанные портфели акций и облигаций.

"Стоит помнить, что доходность прямо пропорциональна риску. Чем большую доходность обещает тот или иной инструмент, тем большим рискам подвержена эта инвестиция", - резюмировал Ведяхин.