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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Как отмечается в материале издания, Москве теперь следует больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных санкций
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© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 30 января. Российская экономика, еще несколько лет назад находившая в кризисе в связи с введением Западом санкций, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. С такой оценкой выступила в четверг газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

"Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем [введения] дополнительных [санкций]", - говорится в материале.

По мнению экспертов, несмотря на то, что темпы экономического роста в РФ замедлились, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд, "экспортеры нашли новые рынки, а импортеры - внутренние альтернативы". Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения "разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи".

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, по мнению аналитиков, она "затянула пояса", сократила государственные расходы и "заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы". Это связано отчасти со снижением иностранных кредитов вследствие санкций и настроений инвесторов, а также со стремлением РФ обезопасить свою экономику.

Кроме того, РФ потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия решительно пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов выше установленного уровня перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец "модели бума и спада", вызванной зависимостью государственных доходов от цен на нефть.

Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.

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Россия
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