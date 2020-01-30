Госзакупки сэкономили на Ставрополье более 1 млрд рублей бюджетных средств

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Централизация по госзакупкам обеспечила на Ставрополье в 2019 году экономию более 1 млрд рублей бюджетных средств, что на 30% больше, чем в 2018 году. Сэкономленные средства перераспределены на решение важных задач, сообщило в четверг управление по информполитике правительства региона.

"В Ставропольском крае централизация по закупкам обеспечила в 2019 году экономию более 1 млрд рублей бюджетных средств, что на 30% больше, чем в 2018 году. Экономия позволила перераспределить средства на решение других жизненно важных задач, направленных на улучшение качества жизни жителей края", - говорится в сообщении.

По данным управления, в прошлом году всего было проведено более 1,5 тыс. закупочных процедур для заказчиков всех уровней. По итогам проведенных закупок заказчиками заключено контрактов на 30 млрд рублей. Основные объекты закупок - строительство и ремонт социальных объектов, приобретение лекарственных препаратов и медицинского оборудования, строительство, ремонт и содержание автодорог, благоустройство территорий.

"Что касается закупок в сфере предоставления коммунальных работ и услуг, а также поставок товаров на сумму не более 300 тыс. рублей, то все эти заказчики в прошедшем году провели закупки у единственного поставщика через электронный магазин малых закупок. Это обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посредством электронного магазина малых закупок по итогам 2019 года заключено более 64 тыс. контрактов на сумму порядка 5,5 млрд рублей. Экономия бюджетных средств составила порядка 120 млн рублей. Сэкономленные средства многие учреждения края смогли направить на укрепление своей материально-технической базы.