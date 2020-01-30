Росатом рассказал Путину о цифровых решениях управления городским хозяйством

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральный директор "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в Росатом) Ксения Сухотина представила президенту Владимиру Путину проект госкорпорации в направлении "Умный город", задача которого сделать жизнь горожан более комфортной за счет реализации цифровых решений. Об этом говорится в сообщении "Русатом Инфраструктурные решения".

В настоящее время проект "Умный город" с использованием цифровых решений в области управления городским хозяйством и коммуникации с жителями реализуется в Нижегородской области и Ставропольском крае. Зародилась идея такого проекта в Сарове. Этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития "ООН-Хабитат". Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяет значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города.

"Наш "Бережливый умный город" - единый программно-аппаратный комплекс, который объединяет все слои городской жизни: безопасность, экологию, транспорт, ЖКХ, работу муниципалитета. Система позволяет в живом режиме отслеживать работу всех городских служб, жителям - заявлять о проблемах и предлагать улучшения, а депутатам и волонтерам - контролировать качество", - цитирует "Русатом Инфраструктурные решения" главу компании Сухотину.

В основе "Умного города" лежит синергия принципов бережливости производственной системы Росатома и цифровизации. "Сначала идет анализ процессов: как построено взаимодействие внутри муниципалитета, с подведомственными организациями, жителями, бизнесом. Определив потери, эксперты Росатома наиболее оптимально выстраивают процессы и только потом переводят их в цифровой формат - так работает технология непрерывных улучшений", - говорится в сообщении.

Первые итоги

По данным "Русатом Инфраструктурные решения", в Сарове за полтора года работы системы "Бережливый умный город" время исполнения работ по обращениям населения сократилось в четыре раза, работы по диспетчеризации общественного транспорта - с двух с половиной дней до полутора часов, а время оперативного реагирования на аварии и сбои в работе коммунальных служб снизилось с 30 до 3 минут.

Полученные Росатомом наработки легли в основу коробочных решений по цифровизации городского хозяйства, готовых для тиражирования в малых и средних городах страны и рассчитанных на их потребности и возможности.

"Например таких, как Железноводск, где в туристический сезон число жителей может увеличиться в 5-10 раз. В рамках сотрудничества с администрацией Ставропольского края планируется создать цифровой туристический кластер городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, ориентированный на потребности как жителей, так и гостей города, на увеличение туристического потока", - говорится в сообщении.

Демонстрация решений "Умного города" состоялась в ходе посещения президентом правительства Московской области, где глава государства ознакомился с цифровыми решениями, применяемыми в разных регионах страны.

"Курортный Железноводск"

Глава Железноводска Евгений Моисеев в четверг продемонстрировал главе государства smart-киоск, в который загружена вся информация о городе-курорте, его истории, достопримечательных местах и событийных мероприятиях.

"Специальный раздел "Курортный Железноводск" в рамках проекта "Умный Железноводск" будет доступен на интернет-портале, как приложение для смартфона, а также представлен на "умных" двухметровых панелях с сенсорными экранами, которые будут установлены по всей курортной территории города. Все они будут завязаны единой базой данных, единым ресурсом, что позволяет нам фактически для каждого отдыхающего довести в удобной для него форме любую информацию о городе: о событийных мероприятиях, о концертах, об акциях, спросить о том, каким они видят развитие нашего города", - пояснил ТАСС Моисеев.

По его словам, в разделе "Курортный Железноводск" будет размещена вся информация о курортной инфраструктуре, экскурсиях, питании, местах размещения, транспорте. Кроме того, там будет механизм голосования и опрос предложений от отдыхающих, что бы они хотели развивать или изменить в Железноводске. "Будет и система "Активный гражданин", благодаря которой жители могут зайти на интерактивную карту города и сообщить о проблемах или оставить замечания и предложения, а мы немедленно на них отреагируем, точно такая же система будет и для отдыхающих", - добавил глава города.

Он сообщил, что первый этап проекта был реализован в прошлом году, сейчас систему наполняют необходимой информацией для того, чтобы все подразделы заработали.

Моисеев отметил, что внедрение данной системы позволяет нивелировать расстояние между властью, жителями и отдыхающими. "А новелла курортного портала в "Умном городе" позволяет нам говорить, что мы первые в России реализуем этот проект. Для нас это очень важно, потому что губернатор ставит задачу за 5 лет увеличить число отдыхающих в 2 раза. Задачу эту мы выполним и конечно нам поможет в этом наш "Умный город", - сказал глава Железноводска.