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"Газпром" вложит почти 52 млрд рублей в экономику Сахалинской области в 2020 году

Кроме того, "Газпром" ведет предпроектные работы по проекту строительства в Южно-Сахалинске офисного и жилого комплексов для нужд компании

ТАСС, 30 января. "Газпром" планирует вложить 51,9 млрд рублей в экономику Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"В 2014-2019 годах инвестиции компании (с учетом дочерних обществ) на территории региона составили 82,3 млрд рублей. Средства были направлены преимущественно на реализацию проекта "Сахалин-3". В 2020 году инвестиции оцениваются в 51,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, в 2020 году на реализацию проектов по газификации Сахалинской области "Газпром" запланировал 1,39 млрд рублей (в 2019 году - 300 млн рублей). Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 38%.

На завершающей стадии находится строительство второй автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпрома" в г. Южно-Сахалинске. Она будет открыта в 2020 году и позволит ежедневно заправлять природным газом до 400 автомобилей. Спрос на газомоторное топливо в регионе в 2017-2019 годах вырос более чем в шесть раз.

Также в Тымовском районе в этом году планируется завершить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) "Тымовское". От этой станции уже проложены газопроводы к п.г.т. Тымовское, с. Воскресеновка и с. Восход, в высокой степени готовности - газопроводы к с. Зональному, с. Красная Тымь, с. Кировскому, с. Ясному. В Долинском районе продолжается сооружение газопроводов от перспективной ГРС "Долинск" к г. Долинску с отводом на топливно-энергетический кластер, с. Покровка, с. Сосновка, с. Углезаводск.

Кроме того, "Газпром" ведет предпроектные работы по проекту строительства в Южно-Сахалинске офисного и жилого комплексов для нужд компании, а также общедоступных многофункционального спортивно-оздоровительного центра и ледовой арены. Соглашение о намерениях стороны заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - 2019.

О сотрудничестве

"Газпром" и правительство Сахалинской области подписали соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. В 2019 году на ПМЭФ стороны подписали соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа в регионе.

Теги
РоссияМиллер, Алексей БорисовичЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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