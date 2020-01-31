МВФ считает, что пока рано оценивать распространение вируса 2019-nCoV на мировую экономику

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за распространением нового коронавируса и считает, что пока еще рано оценивать его воздействие на мировую экономику. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Мы зафиксировали прямое воздействие [нового коронавируса] в основном на спрос [в КНР], так как жители Китая не покидают свои дома. В основном оживленный туристический сезон и сезон продаж, по сути, сошли на нет. В то же время, что касается стороны предложения, останавливалось производство, произошли экономические трения, а рабочие остались дома", - отметил он, отвечая на вопрос о влиянии распространения коронавируса 2019-nCoV на мировую экономику.

"Насколько масштабным будет влияние [2019-nCoV на мировую экономику], на данный момент сложно сказать", - подчеркнул Райс, добавив, что сейчас большие проблемы зафиксированы в китайской провинции Хубэй, объем производства в которой составляет около 4,5% от общекитайского. По его мнению, у Китая есть достаточно бюджетных возможностей, чтобы поддержать свою экономику в такой ситуации. Однако, по словам Райса, эта вспышка заболевания оказывает негативное влияние на рынки акций в Китае и других странах. При этом транспортные ограничения могут повлиять на продажи и экономическую активность по всему Китаю, считает представитель МВФ.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является коронавирус 2019-nCoV. После заболевание было выявлено еще в 18 странах: в Австралии, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 8,1 тыс., 171 заболевший умер.