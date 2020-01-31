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Арвинд Кришна 6 апреля сменит Джинни Рометти на посту гендиректора IBM

Рометти останется исполнительным директором совета директоров компании до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Джинни Рометти покидает пост генерального директора корпорации IBM, в которой проработала около 40 лет. Новым гендиром корпорации назначен Арвинд Кришна, возглавлявший отделение облачных технологий, сообщается в четверг в заявлении компании.

Рометти останется исполнительным директором совета директоров IBM до завершения текущего года. Президентом компании назначается Джеймс Уайтхерст, занимавший до сих пор должность старшего вице-президента. Кришна и Уайтхерст приступят к исполнению новых служебных обязанностей 6 апреля.

IBM летом прошлого года завершила процедуру приобретения разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat, сумма сделки составила около $34 млрд. Кришна являлся архитектором данной сделки.

Еврокомиссия в конце июня 2019 года пришла к заключению, что данная сделка соответствует законодательству Европейского союза о слияниях компаний, и одобрила ее.

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