"Известия": аэропорт Домодедово запустил сервис онлайн-заказов в магазинах duty free

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово запустил собственную электронную платформу для предварительного заказа товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free). Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как пояснил газете представитель Домодедово, сервис позволит выбрать товары до начала путешествия, а оплатить их и забрать покупатель сможет непосредственно в терминале аэропорта. Он добавил, что в настоящее время на сайте аэропорта доступны товары сети Heinemann Duty Free, а вскоре в сервисе появится возможность коллективного заказа.

В пресс-службах столичных аэропортов Внуково и Шереметьево отметили "Известиям", что изучают целесообразность создания онлайн-сервисов из магазинов duty free, так как услугу предварительного заказа товаров предоставляют операторы сетей магазинов беспошлинной торговли.