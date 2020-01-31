Средняя сумма микрозайма в России выросла до рекордных 14 тыс. рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) стали выдавать более крупные займы - так, в четвертом квартале 2019 года средняя сумма микрозайма выросла до рекордных 14 тыс. рублей по сравнению с 12,6 тыс. рублей годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Средняя сумма займа МФО росла в течение трех кварталов подряд после резкого падения в первом квартале 2019 года. По итогам четвертого квартала значение средней суммы микрозайма поставило рекорд за всю историю наблюдений, вплотную приблизившись к 14 тыс. рублей", - отметил глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Это объясняется тем, что многие компании стали отказываться от финансово невыгодных для них краткосрочных займов "до зарплаты" (PDL), отметил он. "Невыгодность PDL займов связана с тем, что регулятор ограничил величину процентной ставки [в день] по выдаваемым займам, тем самым снизив их доходность", - уточнил Лагуткин.

В первом квартале этого года объем микрозаймов и средняя сумма могут несколько снизиться в силу сезонного фактора, однако начиная со второго квартала показатели могут превысить уровни соответствующих периодов прошлого года, добавил глава "Эквифакса".

По мнению старшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игоря Алексеева, увеличение средней суммы микрозайма связано с желанием российских заемщиков сохранить или увеличить потребление на фоне падения реальных доходов. "При этом и предложение со стороны кредиторов адаптируется под законодательные ограничения процентных ставок, предлагая вместо коротких займов "до зарплаты" под 2% в день более дешевые для заемщика займы большей срочностью и суммой", - отметил эксперт.