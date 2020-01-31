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AFP: Airbus выплатит €3,6 млрд за закрытие судебных разбирательств в трех странах

Компания выплатит €2,1 млрд Франции, €984 млн Великобритании и €526 млн США

ТАСС, 31 января. Авиастроительная корпорация Airbus выплатит €3,6 млрд в рамках соглашений о прекращении коррупционных расследований во Франции, Великобритании и США. Об этом в пятницу сообщило AFP.

По его данным, компания выплатит €2,1 млрд Франции, €984 млн Великобритании и €526 млн США.

Во вторник газета "Эко" информировала, что Airbus подписала соглашения с французской финансовой прокуратурой, а также с соответствующими органами в Великобритании и США. Дела о коррупции, которые длятся уже около четырех лет, в основном касаются использования компанией посредников или консультантов при заключении гражданских и военных контрактов, о которых необходимо было уведомить государственные агентства, которые предоставляли компании госгарантии.

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