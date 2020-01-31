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На Ставрополье в 2020 году на развитие сел направят более 700 млн рублей

В частности, запланированы строительство и ремонт социальных объектов, сетей водо- и газоснабжения, благоустройство поселений, обеспечение жильем работников сельхозотраслей и специалистов социальной сферы

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на развитие сельских поселений в 2020 году более 700 млн рублей. Деньги пойдут на строительство и ремонт социальных объектов, улучшение работы коммунальных сетей, а также благоустройство поселений, сообщила пресс-служба главы региона в пятницу.

В Москве в пятницу состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. "Одна из главных тем встречи - участие региона в госпрограмме по комплексному развитию села на период до 2025 года, которая была разработана по поручению президента и начала действовать в текущем году. Для Ставрополья в план реализации на 2020 год для края включены более 50 объектов с общим финансированием свыше 700 млн рублей из федерального, краевого, местных бюджетов. В частности, запланированы строительство и ремонт учреждений социальной сферы, сетей водо- и газоснабжения, а также благоустройство поселений, обеспечение жильем работников сельхозотраслей и специалистов социальной сферы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правительством Ставрополья совместно с муниципалитетами подготовлены заявки на строительство и ремонт еще около 80 объектов - школ, детских садов, домов культуры, инфраструктурных сооружений и других. Совместно с Минсельхозом РФ будут проработаны возможности для начала соответствующих работ в 2020-2021 годах.

Отмечается, что также глава Ставрополья предложил рассмотреть дополнительные меры федеральной поддержки для развития хлопководства на территории края. В прошлом году регион заявил о себе как о первом в России производителе хлопка в промышленных масштабах. В настоящее время реализуется проект по выращиванию этой культуры на площади 5 тыс. га. Прорабатываются планы создания в крае мощностей переработки.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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