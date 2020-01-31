Британия после Brexit сфокусируется на заключении соглашений о свободной торговле

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено в течение трех лет добиться того, чтобы 80% объема внешней торговли осуществлялось без пошлин, налогов и сборов. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшегося в пятницу заседания правительства.

"Кабинет министров обсудил будущую торговую повестку правительства, которая включает в себя заключение соглашения о свободной торговле с ЕС наподобие соглашения, оформленного [сообществом] с Канадой, - отмечается в сообщении. - С завтрашнего дня Великобритания также сможет начать торговые переговоры со странами по всему миру с целью добиться того, чтобы 80% нашей торговли охватывалось соглашениями о свободной торговле в течение трех лет".

Великобритания покинет ЕС в пятницу в 23:00 (02:00 мск). Сразу после выхода Великобритании из Евросоюза до 31 декабря 2020 года начнется переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.