{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Британия после Brexit сфокусируется на заключении соглашений о свободной торговле

Правительство страны намерено добиться, чтобы 80% объема внешней торговли осуществлялось без пошлин, налогов и сборов

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено в течение трех лет добиться того, чтобы 80% объема внешней торговли осуществлялось без пошлин, налогов и сборов. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшегося в пятницу заседания правительства.

"Кабинет министров обсудил будущую торговую повестку правительства, которая включает в себя заключение соглашения о свободной торговле с ЕС наподобие соглашения, оформленного [сообществом] с Канадой, - отмечается в сообщении. - С завтрашнего дня Великобритания также сможет начать торговые переговоры со странами по всему миру с целью добиться того, чтобы 80% нашей торговли охватывалось соглашениями о свободной торговле в течение трех лет".

Великобритания покинет ЕС в пятницу в 23:00 (02:00 мск). Сразу после выхода Великобритании из Евросоюза до 31 декабря 2020 года начнется переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Теги
КанадаВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году выросла более чем на 25%
Как сообщили в ФНС, она составила 4,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС