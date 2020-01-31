Около 220 млн рублей направили на ремонт энергосетей в КЧР в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 31 января. /ТАСС/. Компания "Русгидро" в 2019 году вложила около 220 млн рублей в ремонтную кампанию оборудования в Карачаево-Черкесии, сообщили в пятницу в пресс-службе ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

"Программы ремонтов и комплексной модернизации за 2019 год выполнены в полном объеме на сумму 219,5 млн рублей. Из них на ремонтные работы направлено 51,3 млн рублей, на техперевооружение и реконструкцию оборудования - 168,2 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в четвертом квартале 2019 года филиал компании в КЧР выработал 53,20 млн кВт/ч электроэнергии, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего за прошедший год компания выработала 445,65 млн кВт/ч.

"Была выполнена модернизация системы технологического водоснабжения гидроагрегатов № 3 и № 4, оборудования связи на уравнительном резервуаре № 1 и группового регулятора активной мощности для реализации приема диспетчерских графиков и их автоматического исполнения. Создана система мониторинга оборудования связи, также специалисты филиала завершили очередной этап модернизация комплексной системы безопасности", - добавили в компании.