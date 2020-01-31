Эксперты: властям регионов РФ надо применять рейтинг среды для поиска социальных рисков

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Эксперты считают, что власти регионов должны использовать рейтинг среды для жизни, позволяющий оценить состояние социальной сферы в каждом регионе РФ, для распознавания социальных рисков. Сообщение о встрече экспертов с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой появилось в пятницу на официальном сайте АСИ.

"Российские специалисты должны использовать рейтинг среды для жизни для распознавания социальных рисков. При этом эксперты отметили важность максимальной открытости всех собранных данных. В пример они привели американские индексы Gallup-Sharecare Well-Being Rankings и Best States Rankings. В этих нацрейтингах исследуются такие компоненты как образование, доходы населения, жилье, занятость, социальная инфраструктура, экология и климат, транспорт, демография", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в новом рейтинге необходимо выделить специфические для разных регионов составляющие и опросить аудитории граждан по группам, например, горожан отдельно от жителей сельской местности. Это позволит собрать более точную информацию и оценку уровня оказания услуг властями. Эксперты также отметили, что "важно понять ключевой идеологический фокус рейтинга" и привели в пример канадский индекс благосостояния (CIW), в основе которого лежат такие ценности как справедливость, равенство, здоровье, безопасность, устойчивость нации.

По словам Чупшевой, которые привели в сообщении, при создании рейтинга, агентство будет учитывать опыт, полученный во время составления нацрейтинга инвестклимата. "Но нам хотелось бы не просто копировать то, что мы сделали по нацрейтингу. Это должен быть другой рейтинг с иными показателями и подходами. Мы должны увидеть качественное изменение жизни граждан, что им стало лучше жить", - сказала она, добавив, что в ближайшее время будет сформирован экспертный совет, будет обновлен нацрейтинговый комитет, в который войдут специалисты по вопросам качества жизни.

Во встрече приняли участие 15 экспертов, которые также предложили создать внутри рейтинга единый социальный стандарт для регионов.

Разработчиком рейтинга среды для жизни является Агентство стратегических инициатив (АСИ). Рейтинг позволит оценить состояние социальной сферы в каждом регионе РФ, а также поможет посмотреть на человека как на клиента государства, которым органы власти оказывают услуги. С помощью него планируется создать условия для системных улучшений качества жизни, в результате которых отстающие регионы смогут подтянуться до уровня лидеров и внедрить практики лучших. Большая часть показателей выстраивается на основе опросов самих граждан.