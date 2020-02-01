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Торговые автоматы с 1 февраля могут не печатать чек, но отображать QR-код операции

Предполагается, что клиент сможет считать код при помощи смартфона

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вендинговые (торговые) автоматы с 1 февраля 2020 года могут не только не печатать чек, но и не высылать его в электронном виде, если клиент не оставил свой номер или электронную почту перед покупкой, а на дисплее автомата должен отображаться QR-код платежной операции. Предполагается, что клиент сможет считать код при помощи смартфона, следует из текста федерального закона №192-ФЗ.

"Положения <…> в части отображения при расчете на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода применяются с 1 февраля 2020 года", - отмечается в документе. Исключением станет реализация подакцизной продукции, технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

"На покупательской способности и на процессе реализации продукции эти изменения не отразятся ровным счетом никак. Покупатель через вендинговый автомат и так купит интересующую его продукцию, чек ему был не важен", - прокомментировал изменения председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.

При этом он отметил, что необходимо также упрощать условия реализации товаров и услуг для всех категорий микропредприятий и малого бизнеса, которые по закону до сих пор обязаны печатать чеки или отправлять их по электронной почте, указанной покупателем.

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