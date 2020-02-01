На Украине отключен третий энергоблок Ровенской АЭС

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Отключение от энергосети третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (РАЭС) произошло в субботу, причины произошедшего уточняются. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Энергоатом".

"1 февраля 2020 года в 02:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровненской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения", - говорится в сообщении. В "Энергоатоме" подчеркнули, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм.

С третьим энергоблоком Ровенской атомной электростанции (АЭС) уже возникали проблемы. 18 января 2019 года он был отключен от энергосети из-за неполадок, однако они были быстро устранены. В апреле прошлого года пожар на этом энергоблоке АЭС привел к его отключению.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.