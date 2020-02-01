Из России в Абхазию начались поставки электроэнергии из-за энергодефицита

СУХУМ, 1 февраля. /ТАСС/. Россия начала в субботу поставки электроэнергии в Абхазию из-за возникшего в республике в зимний период энергодефицита, сообщила пресс-служба республиканского предприятия "Черноморэнерго".

"Первого февраля с 02:00 мск переток электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия был осуществлен. Ограничения на подачу электроэнергии полностью сняты по всей территории страны. Все абоненты запитаны без ограничений", - говорится в сообщении.

Из-за дефицита электроэнергии "Черноморэнерго" ввело с 27 января по всей территории Абхазии веерные отключения по четыре часа в сутки в целях экономии. Вопрос поставок электроэнергии из России решался на межправительственном уровне. Как сообщал 27 января гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария, за последние пять дней из-за резких холодов Абхазия побила все рекорды по потреблению электроэнергии, в сутки потребляется до 10 млн кВт ч, ранее этот показатель составлял 8 млн кВт ч.

Предполагаемый объем поставок электроэнергии в 2020 году, по данным кабмина республики, составит около 200 млн кВт/ч. Энергодефицит в Абхазии возникает при падении уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. Сейчас он достиг критической отметки в 436 м над уровнем моря.

По информации пресс-службы правительства республики, поставки электроэнергии для восполнения энергодефицита в Абхазии будут происходить за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Так, в 2019 году на покрытие энергодефицита из той же инвестпрограммы было направлено 190 млн рублей, в 2016 и 2017 годах - 771,812 млн рублей.

Крупнейшая в Закавказье Ингурская ГЭС расположена на границе Абхазии с Грузией. Пульт управления и основные агрегаты ГЭС находятся на абхазской стороне, а плотина и часть тоннеля, по которому идет вода, - на грузинской. Электроэнергия ИнгурГЭС идет как в Абхазию, так и в Грузию. С ноября по март вся вырабатываемая на станции электроэнергия уходит на нужды Абхазии, где нет ни централизованного отопления, ни газопровода.