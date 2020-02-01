Рязанский бизнес подписал соглашения о сотрудничестве с провинцией Алессандрия в Италии

ТАСС, 1 февраля. Делегация Рязанской области о главе с губернатором Николаем Любимовым в ходе официального визита в Италию встретилась с руководством и представителями городского совета провинции Алессандрия, мэрии города и деловых кругов. В ходе встречи подписаны соглашения о сотрудничестве, сообщается в субботу на сайте правительства Рязанской области.

"Состоялось подписание двух соглашений между Ассоциацией предпринимателей Рязанской области и Агентством по сотрудничеству и обмену между Россией и Италией (Ry. Al. Ge. ETS), а также между Рязанским Центром поддержки экспорта и Ассоциацией международного Центра делового и культурного сотрудничества "Русский Дом в Италии" (R. D. I.), которая занимается реализацией российско-итальянских экономических проектов в Лигурии, обеспечением российских компаний выходом на европейские рынки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Рязанской области.

Соглашение предусматривает обмен делегациями, открытие совместных проектов, выставок и ярмарок продукции предприятий Рязанской области и Лигурийско-Алессандрийской зоны Италии.

"Мы хотим, чтобы наши связи с Алессандрией и регионом Пьемонтом укреплялись, как культурные, так и деловые. Поэтому в Италию приехали рязанские предприниматели, чтобы найти новых хороших партнеров. Экономики наших регионов похожи. Хотелось бы, чтобы итальянский бизнес был представлен в Рязанской области больше, чем сейчас, мы очень внимательно относимся к инвесторам", - процитировала пресс-служба региональной власти слова губернатора Николая Любимова.

Участники Рязанской делегации обсудили направления сотрудничества Рязани и Алессандрии, совместные социальные проекты, возможность участия делегации Алессандрии в памятных мероприятиях в Рязанской области, приуроченных ко Дню Победы. "Руководству города Алессандрия передано также приглашение на празднование 925-летия Рязани и III Международный форум древних городов", - добавили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Также губернатор Николай Любимов встретился с президентом провинции Алессандрия Джанфранко Лоренцо Балди и пригласил его на Дни международного бизнеса в Рязанской области и третий Международный Форум древних городов, которые пройдут в Рязани с 19 по 21 августа 2020 года.