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Главы дипведомств Казахстана и США обсудили влияние санкций на экономику республики

Министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди отметил, что Госдепартамент продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на юридических и физических лиц
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майкл Помпео Дмитрий Караман/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майкл Помпео
© Дмитрий Караман/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств Казахстана и США обсудили вопрос о том, как избежать влияния американских санкций в отношении других стран на экономику республики. Об этом заявил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди по итогам состоявшейся в воскресенье встречи с госсекретарем Майклом Помпео.

"Мы обсудили вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США. Государственный департамент продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наших юридических и физических лиц", - сказал глава МИД на пресс-конференции.

Развитие технологий

Тлеуберди заявил, что Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и распространения новых технологий. 

"Наши переговоры с Майком Помпео в очередной раз подтвердили стремление к качественному развитию казахстанско-американского сотрудничества. Сегодня в духе прагматизма мы с нашими американскими партнерами обсуждаем диверсификацию инвестиционных отношений между нашими странами. США рассматриваются Казахстаном как источник инвестиций, новых технологий, знаний, а также стандартов мирового уровня", - сказал глава МИД.

Реабилитация вернувшихся из Сирии 

Тлеуберди также сообщил, что Нур-Султан и Вашингтон продолжат взаимодействие по вопросам реабилитации граждан республики, вернувшихся из зон боевых действий в Сирии и Ираке. 

"Мы поддерживаем сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и распространением радикальной идеологии. Продолжаем партнерство с госдепартаментом по реабилитации и реинтеграции граждан, вернувшихся из зон боевых действий в Сирии и Ираке", - сказал дипломат.

В 2019 году комитет национальной безопасности республики совместно с иностранными партнерами в рамках операции "Жусан" вывез из Сирии 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей. Большая часть детей возвратилась вместе с матерями. 27 ноября 2019 года в результате гуманитарной акции из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей. Они находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности.

Теги
СШАКазахстанПомпео, Майкл (Майк)
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