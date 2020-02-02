Провинция Хайнань в 2020 году планирует создать 130 тыс. новых рабочих мест

ХАЙКОУ /Китай/, 2 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань в текущем году намерены создать порядка 130 тыс. новых рабочих мест в городах острова. Об этом заявил губернатор провинции Шэнь Сяомин.

"В этом году провинция намерена создать порядка 130 тыс. новых рабочих мест в городской среде", - приводит его слова агентство Синьхуа.

Шэнь Сяомин также отметил, что если в прошлом году реальный располагаемый доход на душу населения в провинции увеличился в годовом выражении на 8%, то по итогам этого года темпы роста достигнут 8,2%.

Согласно статистическому бюро Хайнаня, величина реального располагаемого дохода на душу населения по итогам прошлого года составила в городах провинции 36017 юаней (порядка $5,24 тыс.), в сельской местности - 15113 юаней (около $2,2 тыс.).

По официальным данным на начало 2019 года, численность населения провинции Хайнань составила 9,34 млн человек, из них 5,52 млн проживают в городах острова, 3,82 млн - в сельской местности.